Новак призвал США восстановить рабочую группу по энергетике

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве. 13 сенября 2018

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве. 13 сенября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с министром энергетики США Риком Перри заявил о приоритете восстановить деятельность рабочей группы по энергетике в рамках российско-американской двусторонней комиссии.

"Что касается нашей двусторонней повестки, то одной из приоритетных задач считаю восстановление рабочей группы по энергетике двусторонней российско-американской комиссии", — сказал Новак.

"Мы исходим из того, что восстановление работы указанного механизма отвечает интересам наших стран, будет способствовать повышению доверия в наших двусторонних отношениях", — отметил он.