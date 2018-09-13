"Высочайший" откладывает IPO на один-два года

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) откладывает первичное размещение акций на один-два года, так как благоприятный момент ещё не наступил, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора по финансам и экономике Сергей Гостев.

Компания ранее планировала IPO на 2018 год и ждала улучшения рыночных условий. "Наравне с другими вариантами финансирования, компания по-прежнему рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры", — сказал Гостев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Рыночная ситуация сегодня и в ближайшее время, по нашему мнению, не отвечает требованиям компании для размещения акций. Вместе с тем в среднесрочной перспективе — один-два года, IPO возможно, все будет зависеть от конъюнктуры на международных рынках", — добавил он.

"Высочайший" по итогам 2017 года занимает седьмое место в России по объемам добычи золота. Запасы компании по JORC составляют 4,4 миллиона унций, ресурсы — 7 миллионов унций. Ключевые предприятия и проекты компании расположены в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). "Высочайший" объединяет 6 горно-обогатительных комбинатов общей мощностью 8 миллионов тонн руды в год и владеет 20 добывающими и разведочными лицензиями.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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