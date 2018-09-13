Государству стоит стимулировать расчеты в нацвалютах, заявил Репик

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Государству стоит стимулировать расчеты России с иностранными партнерами в национальных валютах, заявил РИА Новости глава "Деловой России" Алексей Репик в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

В последнее время на фоне опасений новых санкций со стороны США ряд чиновников и экспертов высказывались за отказ от доллара при расчетах с партнерами и переход на национальные валюты. Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что считает правильным развитие двусторонней торговли в национальных валютах, отметив, что такое желание возникает у все большего количества стран.

По словам Репика, такая необходимость зависит, в первую очередь, от перспективного объема двусторонней взаимной торговли и инвестиционного оборота. "Мы понимаем, что если у нас с какой-то страной небольшой оборот, 10 миллионов долларов в год, наверное, нам не нужно сильно свою систему корректировать для имплементации расчетов в национальных валютах. А там, где у нас есть большие позиции, в отношения с КНР, с Японией, да", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с точки зрения бизнеса эти решения должны быть добровольными, а не принудительными. "То есть возможность ведения расчетов в национальных валютах, это возможность обойти определенного рода ловушки, которые сейчас там появляются, как геополитические, так, например, и связанные с волатильностью макроэкономки в разных странах", — пояснил он.

"А мы привязываемся к какой-то общей расчетной валюте, с ней может происходить что-то непредсказуемое. Но это совершенно не значит, что если мы начинаем работать с Японией по расчету рубли-иена, то мы должны отказаться от использования доллара и евро. В данном случае это вопрос инструментария, который государство, правительство наше должны предложить предпринимателям", — уверен Репик.

Отвечая на вопрос о необходимости стимулировать расчеты в нацвалютах со стороны государства, он сказал, что делать это "конечно, нужно". "Это упрощает работу. Мы еще раз не забываем, что для крупных корпораций инструментов работы с многовалютными портфелями навалом… Для компаний не очень крупных, для компаний, которые идут в первую очередь на внутренний рынок, но хотелось, может быть, поработать и на внешний. Конечно, расчеты в национальной валюте сильно упрощают принятие решений", — заявил он.

По словам Репика, поддержка может заключаться в предоставлении ликвидности и обеспечении регулирования. "Правила игры определяет регулятор. В данном случае два регулятора. С одной стороны и с другой — российский и нашего партнера, кто бы это ни был — Япония, Китай, Европа или кто-то еще. Собственно, умение найти общий язык с регулятором в стране партнера — это то, что мы хотим от наших профильных ведомств", — заключил он.