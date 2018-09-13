МУРМАНСК, 13 сен – РИА Новости. Архангельская область получит дополнительное финансирование на подготовку объектов инфраструктуры к Арктическому форуму, который пройдет здесь в апреле 2019 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как отметили в пресс-службе, вопрос выделения средств на подготовку инфраструктуры региона к очередному международному форуму "Арктика – территория диалога" обсуждался во время рабочей встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Глава региона рассказал председателю правительства, как область готовится к мероприятию.

"Премьер-министр положительно оценил эту работу и поддержал предложение о выделении из резервного фонда правительства министерству науки и высшего образования РФ дополнительных средств для подготовки инфраструктуры федерального вуза к проведению форума в 2019 году", – приводятся в сообщении слова Орлова.

Северный Арктический федеральный университет совместно с оператором форума, фондом "Росконгресс", ведёт подготовку инфраструктуры. Перечень объектов САФУ, которые будут задействованы во время проведения очередного форума "Арктика – территория диалога", определён и согласован с "Росконгрессом". Между тем некоторые из этих объектов нуждаются в капитальном ремонте.

"В текущем финансовом году указанные расходы САФУ не запланированы. Имеется потребность в их дополнительном финансировании. Сумма определена: это 300 миллионов рублей в текущем году и 200 миллионов в следующем", — говорится в сообщении облправительства.

Ещё один важный для проведения арктического форума объект – аэропорт Архангельска – также может рассчитывать на дополнительное финансирование. Существующие взлётно-посадочные полосы из бетонных плит построены в 1983 году и ещё в 2003 году выработали свой ресурс. С каждым годом эксплуатации объём капитальных вложений на текущий ремонт искусственных аэродромных покрытий растёт.

"В связи с этим правительство Архангельской области считает, что реконструкцию аэродромных покрытий целесообразно выполнить в ближайшие два-три года. Предварительная стоимость реконструкции ВПП составит 4,4 миллиарда рублей, включая актуализацию проектной документации", — отметили в пресс-службе, добавив, что премьер-министр поддержал предложение Орлова рассмотреть вопрос о финансировании этих работ в 2019-2021 годах в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Международный арктический форум проводится в Архангельске раз в два года и является самой масштабной площадкой в России для обсуждения вопросов международного сотрудничества в Арктике и перспектив развития Арктической зоны РФ.

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