Сенатор назвал верным курс России на расчеты в нацвалютах

Дмитрий Мезенцев во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Дмитрий Мезенцев во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Россия в ближайшей перспективе вряд ли откажется от расчетов с партнерами в долларах, но позиция президента об увеличении объемов расчетов в национальных валютах – верный путь, считает сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

"Надо быть реалистами, полный отказ от доллара в ближайшей перспективе вряд ли возможен в торговых расчетах между нашей страной и партнерами", — сказал Мезенцев, отвечая на вопрос РИА Новости, нужно ли России стремиться полностью отказаться от доллара в международных расчетах.

При этом, по его мнению, позиция главы государства об увеличении объемов расчетов с нашими партнерами в национальных валютах – "верный долгосрочный путь", сказал Мезенцев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.