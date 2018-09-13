Сенатор назвал верным курс России на расчеты в нацвалютах

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Россия в ближайшей перспективе вряд ли откажется от расчетов с партнерами в долларах, но позиция президента об увеличении объемов расчетов в национальных валютах – верный путь, считает сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
При этом, по его мнению, позиция главы государства об увеличении объемов расчетов с нашими партнерами в национальных валютах – "верный долгосрочный путь", сказал Мезенцев в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.