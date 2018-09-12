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Экономика

Суд на Украине арестовал акции дочерних компаний Сбербанка и ВТБ

(обновлено: 21:07 12.09.2018)
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© РИА НовостиОтделение Сбербанка в Киеве. Архивное фотоОтделение Сбербанка в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Киевский апелляционный суд арестовал акции украинских дочерних предприятий Сбербанка, ВТБ и ВЭБа по иску, который подали компании предпринимателя Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.

Отделение Сбербанка во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Суд в Киеве, в частности, арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и "ВТБ Банка" ("дочка" ВТБ). Кроме того, акционерному обществу "Райффайзен Банк "Аваль" запрещено осуществлять любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.

Суд также запретил указанным банкам ликвидировать или реорганизовывать свое юридическое лицо.

Всего иск подали 19 предприятий. Согласно вынесенному решению, постановление суда подлежит безотлагательному выполнению, срок его предъявления для выполнения составляет три года. При этом оно может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 30 дней.

В Сбербанке России сообщили, что намерены в ближайшее время обжаловать решение киевского суда.

"Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами. Арест акций не влияет на работу банка по обслуживанию клиентов. Финансовое состояние банка остается стабильным. Достаточность капитала банка в два раза превышает норматив НБУ. Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами", — заявили в пресс-службе кредитной организации.

Ответ не заставит себя долго ждать

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© РИА Новости
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек уверен, что Москва в ближайшем будущем предпримет ответные меры на решение украинского суда.

"Вероятно, понадобится какое-то время на проведение исследований, касающихся не только Коломойского, но и всей его судейской шайки — возможно, у этих людей есть или бизнес или имущество в Крыму или в нашей стране — и, наверняка, полузаконное, которое так и просится в государственный бюджет России", — сказал депутат.

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что за решением суда стоят украинские олигархи, которые намерены отыграться за собственные поражения.

"Это решение — лучшая иллюстрация всех происходящих на Украине политических и экономических процессов. Бизнес-воры, ранее присвоившие себе значительные активы, принадлежащие народу Украины, и не понесшие ровным счетом никакого наказания за свои преступления, в том числе и на Донбассе, теперь пытаются отыграться за собственные поражения за счет российских банков", — сказал РИА Новости Полонский.

Он напомнил, что в сложные времена именно Россия была основным инвестором в украинскую экономику.

"Именно Россия в самых сложных и трудных для Украины ситуациях оказывала ей серьезнейшую финансовую помощь — это и низкие цены на газ, и многомиллиардные кредиты. Очевидно, что кусать руку кормящего — всё еще главный принцип действующей украинской власти и тесно связанной с нею олигархии", — заключил политик.

Решение суда в Гааге

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Разбирательство в Постоянном третейском суде о компенсации потерь украинских компаний началось в октябре 2016 года. Тогда Киев требовал выплатить восемь миллиардов долларов.

В мае суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю крымских активов. УНИАН передавал, что речь идет о возмещении уже 159 миллионов долларов за "нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года".

Москва, в свою очередь, не считает себя стороной этого процесса. Россия не была представлена в суде и после вынесения вердикта неоднократно заявляла, что будет его оспаривать.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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mall-r
Потом банки попросят помощи у государства
21:32
12.09.2018
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