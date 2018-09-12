БРЮССЕЛЬ, 12 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Предложение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера перейти в сфере общей внешней политики и безопасности на принятие решений квалифицированным большинством призвано, в том числе, ускорить процесс принятия санкций ЕС против третьих стран, включая РФ, считает директор центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

Выступая в среду в Европарламенте с речью о приоритетах политики ЕС, Юнкер сообщил, что Еврокомиссия подготовит "предложения, чтобы в определенных, но не во всех областях внешней политики можно было принимать решения квалифицированным большинством".

Сейчас решения Евросовета и Совета ЕС по вопросам внешней политики принимаются консенсусом: в случае отсутствия единогласного мнения стран-членов ЕС решения могут быть заблокированы. Квалифицированное большинство определяется как не менее 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения государств сообщества.

Отвечая на вопрос, не является ли предложение Юнкера инструментом для ускорения процедуры принятия санкций в отношении РФ, эксперт сказал: "Безусловно, это так". "Естественно, что при большинстве стран-членов ЕС, настроенных проатлантистски и благосклонных к Германии, снять санкции (с РФ – ред.) будет еще более сложно", — отметил он.

При этом Томанн сомневается, что предложение Юнкера, которое обеспечит больший политический вес Германии, будет принято всеми странами-членами ЕС, в первую очередь Францией, отстаивающей неделимость национального суверенитета в вопросах внешней политики.

По словам Юнкера, применяемый ныне в ЕС в вопросах санкционной политики принцип принятия решений на основе консенсуса больше не отвечает требования дня. "Неправильно, что одна страна-член (ЕС) может требовать "выкуп" за продление нашего эмбарго на поставки оружия Белоруссии, или когда санкции в отношении Венесуэлы откладываются на месяцы из-за того, что не удалось достичь единодушия", — сказал Юнкер.

Он заявил, что считает возможным принимать решения квалифицированным большинством в вопросах одобрения гражданских миссий ЕС за рубежом, в области прав человека и по ряду вопросов налоговой политики.

"Это возможно на основе действующих договоров, и я считаю, что пришло время воспользоваться этим "потерянным сокровищем" Лиссабонского договора", — сказал глава Еврокомиссии.

Еврокомиссия "приглашает лидеров ЕС согласовать на саммите в Сибиу 9 мая 2019 года расширение сферы голосования квалифицированным большинством в части общей внешней политики и политики безопасности", говорится в этой связи в сообщении исполнительной комиссии ЕС.

Между тем глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини ранее заявила, что не видит в целом необходимости в отказе от принципа единогласия при принятии Советом ЕС решений по вопросам внешней политики и обороны в пользу утверждения квалифицированным большинством. Она отметила, что по ее опыту проблемы с единогласием при принятии заключений не возникало. При этом она допустила, что в будущем такая проблема может появиться.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.