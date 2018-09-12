Цена на нефть марки Brent впервые с 22 мая превысила $80 за баррель

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent в среду вечером превысила 80 долларов за баррель впервые с 22 мая, позитивно повлияли на торги данные от минэнерго США о значительном снижении запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю по сравнению с прогнозом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 79,86 доллара за баррель, ранее в ходе торгов показатель поднимался до 80,11 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,3%, до 70,84 доллара за баррель.

Как сообщило ранее в среду минэнерго США, за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,3 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 396,2 миллиона баррелей. Ожидалось снижение только на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 400,2 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, также снизилась, — на 100 тысяч баррелей нефти меньше по сравнению с прошлой неделей, до 10,9 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 1,2 миллиона баррелей — до 23,6 миллиона.

Стоимость Brent поднималась выше 80 долларов за баррель лишь 17 и затем 22 мая 2018 года. До этого нефть торговалась на этом уровне в ноябре 2014 года.