Сбербанк обжалует арест акции "дочки" в Киеве

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сбербанк намерен в ближайшее время обжаловать решение суда Киева об аресте акцией своей украинской "дочки", при этом сам факт ареста акций не влияет на работу дочернего банка по обслуживанию клиентов, его финансовое состояние остаётся стабильным, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сегодня апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.

"Сбербанк намерен обжаловать решение суда об аресте акций в ближайшее время. Банк работает на территории Украины в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами. Арест акций не влияет на работу банка по обслуживанию клиентов. Финансовое состояние банка остается стабильным. Достаточность капитала банка в два раза превышает норматив НБУ. Банк в состоянии выполнить все свои обязательства перед клиентами", — заявили в пресс-службе.

Суд также запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица.