В Крыму прокомментировали арест акций российских банков на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Арест акций российских банков на Украине является попыткой украинских олигархов отыграться за собственные поражения за чужой счет, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и "ВТБ Банка" ("дочка" российского ВТБ) по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского. Компании Коломойского требовали признать и исполнить решение арбитражного суда Гааги от 2 мая по делу о взыскании с России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость. Всего иск подали 19 предприятий. Банкам, чьи акции арестованы, запретили ликвидировать и реорганизовывать юридические лица.

"Это решение — лучшая иллюстрация всех происходящих на Украине политических и экономических процессов. Бизнес-воры, ранее присвоившие себе значительные активы, принадлежащие народу Украины, и не понесшие ровным счетом никакого наказания за свои преступления, в том числе и на Донбассе, теперь пытаются отыграться за собственные поражения за счет российских банков", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, на Украине, видимо, забыли, что именно Россия многие годы была одним из главных инвесторов в украинскую экономику.

"Именно Россия в самых сложных и трудных для Украины ситуациях оказывала ей серьезнейшую финансовую помощь — это и низкие цены на газ, и многомиллиардные кредиты. Очевидно, что кусать руку кормящего — всё еще главный принцип действующей украинской власти и тесно связанной с нею олигархии", — сказал Полонский.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>