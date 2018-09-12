Груздев: нестабильность финрынков ускоряет изменения в законодательстве

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Нестабильность мировых финансовых рынков, санкции со стороны США и Евросоюза подталкивают к быстрому совершенствованию национальной правовой системы с целью обеспечения конкурентоспособности юрисдикции и привлечения новых инвестиций в экономику, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он выступил на организованной АЮР в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке сессии "Конкурентоспособность российской юрисдикции: пространство свободы для предпринимательства".

В дискуссии приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты, в том числе вице-президент UC Rusal Елена Безденежных, генеральный директор АНО "Российский институт современного арбитража" Ольга Болтенко, ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Андрей Горленко, вице-президент Ассоциации юристов Вьетнама Зыонг Тхань Бак и другие.

"Право в настоящих условиях меняется очень быстро, этому способствует как турбулентность на мировых финансовых рынках, так и санкции со стороны США и Евросоюза. Мы помним, что указом Президента РФ поставлена задача увеличения объема прямых инвестиций до 25% от ВВП, эту задачу никто не снимал, эта цель еще не достигнута. У юристов здесь есть свои задачи", — сказал Груздев.

По его словам из задач, которые стоят перед юридическим сообществом в этой сфере, уже сделано немало: принят закон об освобождении инвесторов — налоговых резидентов России при продаже еврооблигаций от уплаты НДФЛ при возникновении курсовой разницы. Принят и уже начинает действовать закон о специальных административных районах — в Калининградской области и Приморском крае. "То есть, компании из любой юрисдикции могут здесь зарегистрироваться и находиться в так называемой льготной "офшорной зоне", — пояснил глава АЮР.

Кроме того, добавил он, активно ведется работа с территориями опережающего развития, в том числе свободным портом Владивосток, они освобождаются от НДС и фактически будут функционировать в рамках особых экономических зон.

"Важно не опускать руки, определять наиболее важные аспекты, которыми нам нужно заниматься, и сосредоточить свои усилия в принятии тех или иных поправок в законодательство, появлении новых норм. Для этого, конечно, и нужна Ассоциация юристов России", — подчеркнул глава АЮР в завершение сессии.

Груздев сообщил РИА Новости, что в АЮР утвержден состав первых 13 экспертных комиссий, которые будут обсуждать актуальные юридические вопросы и готовить предложения по совершенствованию законодательства.

Кроме того, только в первом полугодии 2018 года АЮР открыла в регионах 33 местных отделения и 8 центров бесплатной юридической помощи (БЮП). Было проведено более 28 тысяч бесплатных юридических консультаций для населения. В настоящее время у ассоциации — 82 региональных отделения, 459 местных отделений и 509 центров БЮП.

"Активно работаем с вузами, на прошлой неделе открыли именную аудиторию в МГЮА, также тесно сотрудничаем с РАНХиГС, юрфаком МГУ, в общем-то со всеми ведущими юридическими вузами у нас хороший контакт", — добавил он.

Ассоциация также проводит сессии в рамках ПМЭФ, принимает участие в международных мероприятиях. Работа в этом направлении позволила заключить 24 новых соглашения о сотрудничестве, в том числе с Союзом журналистов России, Агентством стратегических инициатив, на международном уровне с Ассоциацией юристов стран АСЕАН и Ассоциацией юристов Сингапура.

"Сейчас готовимся к проведению высшей юридической премии "Юрист года" и II Всероссийского правового (юридического) диктанта, запланированы мероприятия к 25-летию Конституции, в частности, проведем выставку в честь этого события, приурочив его к празднованию Дня юриста, также выпустим юбилейное издание Конституции с приветствиями и статьями ведущих государственных деятелей и юристов", — сообщил Груздев.