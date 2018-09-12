РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Груздев: нестабильность финрынков ускоряет изменения в законодательстве

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (669)
(обновлено: 16:56 12.09.2018)
0730
© Фото : пресс-служба АЮРПредседатель правления АЮР Владимир Груздев. Архивное фотоПредседатель правления АЮР Владимир Груздев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба АЮР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Нестабильность мировых финансовых рынков, санкции со стороны США и Евросоюза подталкивают к быстрому совершенствованию национальной правовой системы с целью обеспечения конкурентоспособности юрисдикции и привлечения новых инвестиций в экономику, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума 2018. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Силуанов объяснил недооцененность рубля ожиданием новой волны санкций
Он выступил на организованной АЮР в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке сессии "Конкурентоспособность российской юрисдикции: пространство свободы для предпринимательства".

В дискуссии приняли участие ведущие российские и зарубежные эксперты, в том числе вице-президент UC Rusal Елена Безденежных, генеральный директор АНО "Российский институт современного арбитража" Ольга Болтенко, ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Андрей Горленко, вице-президент Ассоциации юристов Вьетнама Зыонг Тхань Бак и другие.

"Право в настоящих условиях меняется очень быстро, этому способствует как турбулентность на мировых финансовых рынках, так и санкции со стороны США и Евросоюза. Мы помним, что указом Президента РФ поставлена задача увеличения объема прямых инвестиций до 25% от ВВП, эту задачу никто не снимал, эта цель еще не достигнута. У юристов здесь есть свои задачи", — сказал Груздев.

По его словам из задач, которые стоят перед юридическим сообществом в этой сфере, уже сделано немало: принят закон об освобождении инвесторов — налоговых резидентов России при продаже еврооблигаций от уплаты НДФЛ при возникновении курсовой разницы. Принят и уже начинает действовать закон о специальных административных районах — в Калининградской области и Приморском крае. "То есть, компании из любой юрисдикции могут здесь зарегистрироваться и находиться в так называемой льготной "офшорной зоне", — пояснил глава АЮР.

Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018
© REUTERS / Umit Bektas
Ненужные доллары. Американскую валюту вытесняют из Азии
Кроме того, добавил он, активно ведется работа с территориями опережающего развития, в том числе свободным портом Владивосток, они освобождаются от НДС и фактически будут функционировать в рамках особых экономических зон.

"Важно не опускать руки, определять наиболее важные аспекты, которыми нам нужно заниматься, и сосредоточить свои усилия в принятии тех или иных поправок в законодательство, появлении новых норм. Для этого, конечно, и нужна Ассоциация юристов России", — подчеркнул глава АЮР в завершение сессии.

Груздев сообщил РИА Новости, что в АЮР утвержден состав первых 13 экспертных комиссий, которые будут обсуждать актуальные юридические вопросы и готовить предложения по совершенствованию законодательства.

Кроме того, только в первом полугодии 2018 года АЮР открыла в регионах 33 местных отделения и 8 центров бесплатной юридической помощи (БЮП). Было проведено более 28 тысяч бесплатных юридических консультаций для населения. В настоящее время у ассоциации — 82 региональных отделения, 459 местных отделений и 509 центров БЮП.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям
"Активно работаем с вузами, на прошлой неделе открыли именную аудиторию в МГЮА, также тесно сотрудничаем с РАНХиГС, юрфаком МГУ, в общем-то со всеми ведущими юридическими вузами у нас хороший контакт", — добавил он.

Ассоциация также проводит сессии в рамках ПМЭФ, принимает участие в международных мероприятиях. Работа в этом направлении позволила заключить 24 новых соглашения о сотрудничестве, в том числе с Союзом журналистов России, Агентством стратегических инициатив, на международном уровне с Ассоциацией юристов стран АСЕАН и Ассоциацией юристов Сингапура.

"Сейчас готовимся к проведению высшей юридической премии "Юрист года" и II Всероссийского правового (юридического) диктанта, запланированы мероприятия к 25-летию Конституции, в частности, проведем выставку в честь этого события, приурочив его к празднованию Дня юриста, также выпустим юбилейное издание Конституции с приветствиями и статьями ведущих государственных деятелей и юристов", — сообщил Груздев.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена