Монголия заинтересована в продукции шинного комплекса Татарстана

КАЗАНЬ, 12 сен — РИА Новости. Монголия заинтересована в укреплении отношений с российскими регионами, большой интерес для страны представляет шинное производство Татарстана, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой в рамках Восточного экономического форума.

"Халтмаагийн Баттулга отметил, что укрепление торгово-экономических отношений Монголии с российскими регионами является одной из приоритетных задач. В частности, большой интерес для страны представляет развитое шинное производство Татарстана", — говорится в сообщении.

Президент Монголии отметил, что в основном все грузоперевозки в стране осуществляются посредством наземного транспорта. "Поэтому нам требуется много шин. Имеет смысл рассмотреть возможные варианты взаимодействия в данном направлении", — сказал он.

Президент Татарстана сообщил, что ранее неоднократно посещал Монголию. "Мы встречались с руководством вашей страны, посещали ведущие предприятия Монголии. На сегодняшний день у нас выстроены хорошие связи. Татарстан заинтересован в развитии плодотворного сотрудничества с Монголией", — подчеркнул он.

По словам Минниханова, Татарстан является нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей республикой, в регионе развиты отрасли нефтехимии, машиностроения, шинное производство, сельское хозяйство. Однако, по его мнению, большой интерес для сотрудничества представляют не только экономика, но и сферы туризма и культуры. Также Минниханов предложил расширить контакты в области образования.

Четвёртый Восточный экономический форум походит на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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