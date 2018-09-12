В Минфине заявили о сильном отклонении рубля от справедливых значений

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минфин РФ видит серьезное отклонение курса рубля от справедливых среднесрочных значений с учетом сильного внешнего баланса, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"У России внешний баланс очень сильный, профицит текущего счета большой. И с такими внешними балансами очевидно, что сейчас у нас серьезное отклонение от такого справедливого среднесрочного курса. Какой он может быть, несправедливое занятие (оценивать — ред.), но явно, что мы сейчас сильно от него отклоняемся", — сказал Колычев.

По словам замминистра, равновесный курс, который зачастую комментаторы, экономисты, аналитики упоминают, это равновесный курс, посчитанный по разнообразным макроэкономическим моделям, в том числе и в основном связанным с внешними балансами.

"Сейчас конкретно равновесный курс — это то, какой он сейчас есть, потому что он плавающий и складывается исходя из баланса спроса и предложения", — продолжил он.

При этом, по словам замминистра, ретрансляция отклонений в валютном курсе в инфляцию в РФ сильно снизилась за последние годы, в то числе за счет того, что экономические агенты привыкли к плавающему курсу.

"Второй момент — это вопрос всегда в том, насколько устойчива та флуктуация последняя, которую мы видели. Если она будет устойчивой, то какая-то ретрансляция будет. Вопрос в том, насколько устойчиво курс сейчас отклонился от средних значений, которые мы наблюдали последние несколько лет", — заключил Колычев.