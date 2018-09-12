В создание самолета МС-21 вложат более 460 миллиардов рублей до 2025 года

ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Более 460 миллиардов рублей вложат в создание ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения МС-21, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 миллиардов рублей", — сказал Борисов на совещании на Иркутском авиационном заводе в среду.

Он напомнил, что для МС-21 был создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя — ПД-14.

"Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям", — сказал вице-премьер.

Он заявил, что серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он придет на смену советским самолетам "Ту", "Як" и "Ан".