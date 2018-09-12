ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. СУЭК в 2018-2023 годах планирует инвестировать на Дальнем Востоке около 50 миллиардов рублей, сообщил журналистам основной бенефициар компании Андрей Мельниченко в кулуарах Восточного экономического форума.

"За последние десять лет СУЭК вложил на Дальнем Востоке порядка 50 миллиардов рублей инвестиций и в горизонте до 2024 года, на следующую шестилетку, мы примерно такие же цифры видим. В первую очередь это расширение перевалочных мощностей, главным образом, в Хабаровском крае. Как раз сегодня соглашение подписали с руководством края, это расширение до более чем 40 миллионов тонн нашего перевалочного комплекса. Вторая история, на которую нужны средства, это увеличение наших перевалочных мощностей в Находке. Ну и, собственно, развитие добычи. На сегодняшний день у нас утвержден проект по "Ургалуглю" до 10 миллионов тонн, смотрим на возможность до 15 (миллионов тонн — ред.). В совокупности это 50 миллиардов рублей", — рассказал Мельниченко.

Он уточнил, что на предприятии "Ургалуголь" в Хабаровском крае уже сейчас реализуется проект по увеличению добычи угля с 6,5 миллионов до 10 миллионов тонн.

"Сейчас мы запустили новый разрез — Правобережный, несколько увеличиваем мощность обогатительной фабрики. То есть мы планирует где-то 10 миллионов тонн добычи, 8 миллионов тонн обогащения. Это в ближайшие года полтора-два мы закончим. И как я уже говорил, следующий этап на "Ургаугле" может быть увеличение добычи до 15 миллионов тонн, но это очень связано с возможностью экспортных коридоров на восток", — пояснил Мельниченко.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.