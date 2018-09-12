ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. СУЭК в 2018-2023 годах планирует инвестировать на Дальнем Востоке около 50 миллиардов рублей, сообщил журналистам основной бенефициар компании Андрей Мельниченко в кулуарах Восточного экономического форума.
Он уточнил, что на предприятии "Ургалуголь" в Хабаровском крае уже сейчас реализуется проект по увеличению добычи угля с 6,5 миллионов до 10 миллионов тонн.
"Сейчас мы запустили новый разрез — Правобережный, несколько увеличиваем мощность обогатительной фабрики. То есть мы планирует где-то 10 миллионов тонн добычи, 8 миллионов тонн обогащения. Это в ближайшие года полтора-два мы закончим. И как я уже говорил, следующий этап на "Ургаугле" может быть увеличение добычи до 15 миллионов тонн, но это очень связано с возможностью экспортных коридоров на восток", — пояснил Мельниченко.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.