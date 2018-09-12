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ГД отклонила законопроект о запрете банкам изменять ставки по кредитам ИП

(обновлено: 12:36 12.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который исключает возможность повышения банками в одностороннем порядке процентных ставок по выданным индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам кредитам на основании заключенного с ними договора.

Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сейчас банк не вправе в одностороннем порядке изменять ставки по кредитам и порядок их определения при взаимоотношениях с ИП и юрлицами, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором с клиентом. Проектом, внесенным группой депутатов от "Справедливой России", предлагалось сохранить возможность изменения ставок только для случаев, предусмотренных законом, исключив возможность такого изменения на основании положений договора. Причем действие документа должно было распространяться и на отношения, возникшие до его вступления в силу.

Против принятия законопроекта еще в январе выступил думский комитет по финансовому рынку, обратив внимание, что действующее законодательство не предоставляет право кредитору изменять процентную ставку произвольно, без экономического обоснования такого изменения, исключает возможность злоупотреблений кредитными организациями своим правом, а также препятствует возникновению неравного положения сторон кредитного договора.

С другой стороны, отмечали в комитете, установление законодательного запрета на изменение процентных ставок по кредитам исключительно для кредитных организаций ставит их в неравные конкретные условия по сравнению с остальными участниками финансового рынка, осуществляющими схожую деятельность по выдаче займов.

Монеты. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Кроме того, распространение запрета изменения процентных ставок на отношения, возникшие до вступления законопроекта в силу, приведет к возникновению у кредитных организаций дополнительных расходов из-за возврата части полученных процентов по заключенным ранее договорам, при этом представленные к законопроекту материалы не содержат оценки экономических последствий придания обратной силы соответствующим нормам, отметил комитет.

Правительство РФ по схожим основаниям также не поддержало законопроект. Кабмин допускает, что введение фиксированной процентной ставки по кредиту может привести к установлению кредитными организациями изначально завышенных процентных ставок и, соответственно, снижению доступности финансовых услуг.

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