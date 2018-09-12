МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который исключает возможность повышения банками в одностороннем порядке процентных ставок по выданным индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам кредитам на основании заключенного с ними договора.
Против принятия законопроекта еще в январе выступил думский комитет по финансовому рынку, обратив внимание, что действующее законодательство не предоставляет право кредитору изменять процентную ставку произвольно, без экономического обоснования такого изменения, исключает возможность злоупотреблений кредитными организациями своим правом, а также препятствует возникновению неравного положения сторон кредитного договора.
С другой стороны, отмечали в комитете, установление законодательного запрета на изменение процентных ставок по кредитам исключительно для кредитных организаций ставит их в неравные конкретные условия по сравнению с остальными участниками финансового рынка, осуществляющими схожую деятельность по выдаче займов.
Правительство РФ по схожим основаниям также не поддержало законопроект. Кабмин допускает, что введение фиксированной процентной ставки по кредиту может привести к установлению кредитными организациями изначально завышенных процентных ставок и, соответственно, снижению доступности финансовых услуг.