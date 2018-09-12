Губернатор рассказал, как мирный договор с Японией повлияет на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Заключение мирного договора с Японией положительно отразится на экономике Сахалинской области, в которую входят Курильские острова, заявил губернатор региона Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.

"В любом случае, любые мирные договора отражаются положительно", — сказал Кожемяко, отвечая на вопрос о потенциальной экономической выгоде для региона.

По словам губернатора, заключение мирного договора очень важно для Сахалина, так как это соседний с Японией регион. "Это дополнительный импульс к развитию и реализации проектов", — сказал он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.