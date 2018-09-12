Путин призвал стимулировать экспортеров в РФ инвестировать в Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продумать, как стимулировать российские угольные и энергетические компании, использующие для экспорта дальневосточную транспортную инфраструктуру, инвестировать в регион.

"Основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров, портов, как правило, это крупные угольные и энергетические компании. Предлагаю подумать, как стимулировать этих российских экспортеров направлять часть своих доходов в эффективные экономические и социальные проекты на Дальнем Востоке", — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.