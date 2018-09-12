Путин призвал создать центр цифрового развития на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать центр цифрового развития на острове Русский.

"В рамках нашей программы цифровой экономики предлагаю создать на острове Русский центр цифрового развития по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, технологии хранения и передачи так называемых "больших данных", кибербезопасности", — сказал Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В частности, президент отметил, что два месяца назад на базе Дальневосточного федерального университета в рамках национальной технологической инициативы впервые прошел уникальный инновационный курс обучения цифровым технологиям.

"Весь процесс — от сбора слушателей до разработки индивидуальных образовательных траекторий — был построен с использованием технологий искусственного интеллекта. Сегодня, с учетом этого опыта, в Дальневосточном федеральном университете запущена постоянная программа подготовки специалистов, управленцев в области цифровой экономики. Будем распространять эту практику на другие регионы и университеты нашей страны", — сказал российский лидер.