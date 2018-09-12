Дальний Восток станет локомотивом развития экономики России, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Дальний Восток получит роль локомотива российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, новая роль Дальнего Востока, как локомотива отечественной экономики и товарной культуры в предстоящий год будет набираться", — заявил Путин на пленарной сессии ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.