Путин поручил провести аудит неиспользуемых сельскохозяйственных земель

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума поручил губернаторам регионов и правительству провести аудит неиспользуемых сельхозземель в связи с их потенциальной инвестиционной привлекательностью.

"Отмечу что здесь, на Дальнем Востоке мы видим бурный рост инвестиций в сельхозпроекты. Нужно поддержать эти тенденции. В том числе стимулировать ввод в оборот неиспользуемых земель, участков, находящихся под разного рода ограничениями. Прошу правительство, губернаторов российских регионов вплотную заняться этими вопросами, посмотреть как обстоят дела с использованием сельхозземель в каждом конкретном регионе", — сказал Путин в ходе сессии.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.