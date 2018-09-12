Орешкин: действия США стимулируют страны к отказу от доллара

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Действия США по усилению протекционизма в экономике стимулируют Россию и другие страны отказываться от расчетов в долларах и переходить на нацвалюты, создавать для этого необходимую инфраструктуру, рассказал в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках Восточного экономического форума.

"Понимание глобальной ситуации у наших партнеров из Японии, из Китая очень серьезно меняется. Конечно же, главная причина – это те действия, которые мы видим со стороны США. Ответом на весь негатив, который идет в глобальной экономике, является только углубление сотрудничества, причем по разным направлениям, например, более активная работа по осуществлению расчетов в национальных валютах", — сказал Орешкин.

По его словам, базисом для таких действий стран является отсутствие доверия к американскому доллару как к той валюте, которая будет обеспечивать всегда удобный и эффективный способ осуществления платежей и инвестиций, и в этом смысле Россия и Китай проводят большую работу.

"Если посмотреть на те же отношения с Китаем, то мы видим уже сейчас, что существенная доля нашей взаимной торговли ведется в национальных валютах, это уже двухзначные доли в процентах от всего объема. Но понятно, что это только стартовый этап. И здесь нужно обеспечить в первую очередь удобность для экономических агентов. Понятно, что если мы посмотрим, например, приграничную торговлю, то там уже практически все осуществляется в национальных валютах, потому что это удобно", — продолжил российский министр.

Однако для расширения расчетов в нацвалютах с Китаем на компании европейской части России нужно выстраивать работу финансовых институтов, в частности сделать доступной конвертацию рубля и юаня, так как в отличие от России в Китае есть определенный набор ограничений в этой сфере, отметил Орешкин. "И второй момент – стоимость таких транзакций, она должна серьезно уменьшаться. И здесь центральные банки и России, и Китая очень активно над этим работают, чтобы финансовую инфраструктуру создать", — добавил глава Минэкономразвития.

По его словам, действия американских властей стали шоком и для Японии, которая традиционно считает США своим союзником, и для Китая. Обратной стороной этих негативных тенденций является рост товарооборота России с этими странами. Как отметил Орешкин, рост торговли с Китаем в этом ожидается на 30%, с Японией — на 20%. "То, что касается России и Японии, то здесь рост 20% и мы уверены, превысим отметку в 20 миллиардов долларов, то есть по тем же взаимоотношениям Россия Япония мы выходим на уровень взаимоотношений Россия-США", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.