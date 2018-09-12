Сахалин ждет помощи Москвы в создании инфраструктуры в новых поселках

Павильон Сахалин на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2018

Павильон Сахалин на площадке павильонов выставки Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Власти Сахалинской области рассчитывают на помощь из федерального бюджета при обеспечении инфраструктурой создаваемых в регионе населенных пунктов на местах скопления "дальневосточных гектаров", сообщил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

На сессии Восточного экономического форума "Дальневосточный гектар: от выдачи к освоению" он рассказал, что в регионе создается два населенных пункта, где сконцентрировано наибольшее количество участков, полученных по программе "дальневосточный гектар". Там предстоит построить не только инженерную, но и социальную инфраструктуру.

"В областном бюджете у нас — это 2018-2020 годы — на эти цели миллиард рублей заложен. А требуется уже 2,5 миллиарда рублей… Мы хотим инициировать вопрос о том, чтобы федеральный бюджет каким-то образом нам помог реализовать условия для комфортного проживания граждан", — сказал Успенский.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.