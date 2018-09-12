ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Правительство РФ находится в постоянном контакте с "Русалом" по вопросам поддержки компании в условиях санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"С "Русалом" мы постоянно обсуждаем те проблемы, которые у них есть, и находимся в постоянном контакте", — сказал министр журналистам в кулуарах ВЭФ. Он отказался назвать подробности этих обсуждений.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал срок до 23 октября на завершение операций с акциями и долговыми инструментами компании, а также на выход из контрактов с "Русалом".

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.