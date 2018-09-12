Mitsui и "Газпром" изучат возможности сотрудничества по "Балтийской СПГ"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. "Газпром" и японская Mitsui & Co. Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Балтийский СПГ", говорится в сообщении российской компании.

Подписание документа состоялось по итогам встречи во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров Mitsui Масами Иидзимы.

"Сегодня "Газпром" и Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту", — сказал журналистам Миллер.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.