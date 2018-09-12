Мантуров рассчитывает, что ЦБ не повысит ключевую ставку 14 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что ЦБ РФ не повысит ключевую ставку 14 сентября, ее текущий уровень не является критичным для обрабатывающей промышленности, рассказал он журналистам в рамках ВЭФ.

Он отметил, что тенденция, связанная с удешевлением рубля, в некоторой степени компенсирует ставку.

"Существуют отрасли, в которых дешевый рубль выгоден, невзирая на существующую процентную ставку. По производству машиностроения – в частности, автопром, транспортное машиностроение, которое все равно использует импортные компоненты, пока это (снижение рубля – ред.) не критично, но все равно это может в определенной степени влиять на экономическую эффективность и конкурентоспособность продукции. Но в том коридоре, в котором сейчас находится рубль, в целом для обрабатывающей промышленности это выгодно и существующая процентная ставка не сильно влияет и компенсируется дешевым рублем. Я считаю – конечно, не поднимать (ставку). Чем дешевле, чем лучше", — сказал министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.