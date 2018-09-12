Попова рассказала о доле контрафакта в продукции легкой промышленности

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Среди всей продукции легкой промышленности, проверенной Роспотребнадзором, до 85% являются контрафактом, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"До 85% продукции при проверках продукции легкой промышленности не имеет должных документов. Очень высокий удельный вес контрафакта на рынке", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.