Попова рассказала о доле контрафакта в продукции легкой промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Среди всей продукции легкой промышленности, проверенной Роспотребнадзором, до 85% являются контрафактом, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"До 85% продукции при проверках продукции легкой промышленности не имеет должных документов. Очень высокий удельный вес контрафакта на рынке", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.