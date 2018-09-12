Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов на панельной дискуссии Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов на панельной дискуссии Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Объем бюджетных средств, необходимых на реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика" до 2024 года, составляет 1, 08 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на Восточном экономическом форуме.

"В проект мы обсудили до 2024 года 1 триллион 80 миллиардов пока. Бюджетных средств, федерального бюджета. Надо еще посчитать муниципальные, региональные бюджеты и средства частного бизнеса. Тогда вырастет общая картина… На счет федеральных ресурсов предложение базовое такое, надеюсь, что оно будет поддержано в ходе завершения бюджетного процесса", — сказал он журналистам.

"Дополнительно, помимо уже предусмотренных трехлеткой, около 100 миллиардов", — ответил Акимов на вопрос, какой объем средств предусмотрен на исполнение программы на 2019 год.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.