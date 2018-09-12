Центробанк России и КНР развивают инфраструктуру для расчетов в нацвалютах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Центробанки России и Китая активно работают над инфраструктурой, которая сделает расчеты в нацвалютах более удобными для компаний, рассказал в интервью РИА Новости глава Минэкономразвития Максим Орешкин в рамках ВЭФ.

"С Китаем у нас вообще тот портфель проектов, который находится в работе, — это 100 миллиардов долларов. То есть ответом на весь тот негатив, который идет в глобальной экономике, является только углубление сотрудничества, причем по разным направлениям, в том числе, например, по более активной работе по осуществлению расчетов а национальных валютах", — сообщил он.

По его словам, основой этого сотрудничества стало отсутствие доверия к американскому доллару как к валюте, которая всегда будет обеспечивать удобный и эффективный способ осуществления платежей и инвестиций.

"Если посмотреть на те же отношения с Китаем, то мы видим, что уже сейчас существенная доля нашей взаимной торговли ведется в национальных валютах. Это уже двузначная доля в процентах от всего объема. Но понятно, что это пока еще стартовый этап. И здесь нужно обеспечить, в первую очередь, удобность для экономических агентов", — сообщил Орешкин.

"Понятно, что если мы посмотрим на приграничную торговлю, там уже практически все осуществляется в национальных валютах, потому что это удобно. Если идут такие связи между компаниями, которые находятся в европейской части России, с Китаем, то здесь нужно выстраивать работу и финансовых институтов, чтобы стоимость конвертации рубль-юань, во-первых, чтобы такие конвертации были возможны. Потому что в отличие от России, в Китае есть набор валютных ограничений, что осложняет ситуацию. Второй момент, стоимость таких транзакций должна серьезно уменьшаться. И здесь Центральные банки России и Китая очень активно над этим работают, чтобы такую инфраструктуру создать", — сообщил министр.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.