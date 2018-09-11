Попова назвала сроки начала эксперимента по маркировке молочной продукции

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен стартовать в течение ближайших месяцев, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, это поможет избавить рынок от контрафакта. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что готовая молочная продукция не будет подпадать под систему обязательной электронной ветеринарной сертификации, однако она будет маркироваться цифровым кодом.
"Сейчас разрабатывается пилот по молочной продукции. Нанесение идентификационного знака на каждую упаковку при этом без удорожания стоимости, о чем мы сегодня говорим и что нам сегодня обещают разработчики этой технологии, обеспечит полную прозрачность рынка и обеспечит нахождение на полках только того товара, который в самом деле прошел все технологические процедуры, государственное регулирование", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.
"К сожалению, сегодня еще высокий удельный вес товара, который попадает на полку нелегально. Не то, что кто-то где-то нахулиганил при составлении продукта, а именно этот продукт произведен нелегально и попал на полку, ввезен в страну не должным образом", — пояснила Попова.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
Основатель Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
На форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
Вице-премьер Ольга Голодец рассказала о культурном центре, который должен быть создан на Дальнем Востоке по поручению президента.
Помощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
Гендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
В рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
Посетители на IV Восточном экономическом форуме.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
Председатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.
Основатель интернет-гиганта Alibaba Джек Ма считает, что со временем проектов с Россией будет все больше и больше.
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, как модернизация налогового администрирования повлияла на инвестиционный климат в ДФО.
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ, признался, что в молодости зачитывался произведениями русских классиков, в частности Пушкина и Чехова.
Посетители IV Восточного экономического форума.
По ее словам, пилотный проект должен стартовать в течение ближайших месяцев. "И мы надеемся, что даст уже свои результаты в начале следующего года. Прилагаем все усилия, чтобы так и было", — отметила она.
В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств (QR-код), сигарет и обуви (двухмерный код Data Matrix). До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.