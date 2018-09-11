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Экономика

Попова назвала сроки начала эксперимента по маркировке молочной продукции

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (422)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАнна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форумеАнна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен стартовать в течение ближайших месяцев, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В магазинах появятся полки для продуктов с маркировкой "Светофор"
По ее словам, это поможет избавить рынок от контрафакта. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что готовая молочная продукция не будет подпадать под систему обязательной электронной ветеринарной сертификации, однако она будет маркироваться цифровым кодом.

"Сейчас разрабатывается пилот по молочной продукции. Нанесение идентификационного знака на каждую упаковку при этом без удорожания стоимости, о чем мы сегодня говорим и что нам сегодня обещают разработчики этой технологии, обеспечит полную прозрачность рынка и обеспечит нахождение на полках только того товара, который в самом деле прошел все технологические процедуры, государственное регулирование", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.

"К сожалению, сегодня еще высокий удельный вес товара, который попадает на полку нелегально. Не то, что кто-то где-то нахулиганил при составлении продукта, а именно этот продукт произведен нелегально и попал на полку, ввезен в страну не должным образом", — пояснила Попова.

Итоги первого дня IV Восточного экономического форума
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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры затронули вопросы взаимодействия двух стран в экономике, социальной сфере, гуманитарных связях, темы военно-технического сотрудничества и подписали по итогам встречи пакет документов.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель Alibaba Group Джек Ма посетил ВЭФ и встретился с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ранее в тот же день РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.Посетители на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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На форуме открыли Лабораторию социальных инвестиций. Одна из главных задач проекта — поиск новых инициатив.
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Помощник президента Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов перед встречей лидеров России и Китая.
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Информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о стратегическом международном партнерстве с Медиакорпорацией Китая. В присутствии лидеров России и Китая подписи под документом поставили руководители двух СМИ — Дмитрий Киселев и Шэнь Хайсюн.
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Гендиректор Исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов в радиорубке Sputnik.
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В рамках IV Восточного экономического форума состоялся "круглый стол" по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на IV Восточном экономическом форуме.Посетители на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на IV Восточном экономическом форуме.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПредседатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.Заместитель председателя совета директоров, председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на ВЭФ.
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель южнокорейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гиль между деловыми встречами побывал в радиорубке Sputnik.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители IV Восточного экономического форума.
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Картофель фри. Архивное фото
Депутат предложил маркировать фастфуд по аналогии с сигаретами
По ее словам, пилотный проект должен стартовать в течение ближайших месяцев. "И мы надеемся, что даст уже свои результаты в начале следующего года. Прилагаем все усилия, чтобы так и было", — отметила она.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств (QR-код), сигарет и обуви (двухмерный код Data Matrix). До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

IV Восточный экономический форум
IV Восточный экономический форум

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