Попова назвала сроки начала эксперимента по маркировке молочной продукции

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен стартовать в течение ближайших месяцев, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это поможет избавить рынок от контрафакта. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что готовая молочная продукция не будет подпадать под систему обязательной электронной ветеринарной сертификации, однако она будет маркироваться цифровым кодом.

"Сейчас разрабатывается пилот по молочной продукции. Нанесение идентификационного знака на каждую упаковку при этом без удорожания стоимости, о чем мы сегодня говорим и что нам сегодня обещают разработчики этой технологии, обеспечит полную прозрачность рынка и обеспечит нахождение на полках только того товара, который в самом деле прошел все технологические процедуры, государственное регулирование", — заявила Попова в интервью на полях ВЭФ.

"К сожалению, сегодня еще высокий удельный вес товара, который попадает на полку нелегально. Не то, что кто-то где-то нахулиганил при составлении продукта, а именно этот продукт произведен нелегально и попал на полку, ввезен в страну не должным образом", — пояснила Попова.

По ее словам, пилотный проект должен стартовать в течение ближайших месяцев. "И мы надеемся, что даст уже свои результаты в начале следующего года. Прилагаем все усилия, чтобы так и было", — отметила она.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств (QR-код), сигарет и обуви (двухмерный код Data Matrix). До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.