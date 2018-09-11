"Новатэк" может запустить комплекс перевалки СПГ в Мурманске до 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Новатэк" может запустить комплекс перевалки и хранения сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске ранее 2022 года, сообщил журналистам председатель правления компании Леонид Михельсон.

"Я вчера докладывал Владимиру Владимировичу (Путину — ред.), что запуск терминала по перевалке СПГ на Камчатке планируется где-то на 2022 год. (Об аналогичном проекте в Мурманске — ред.) пока сложно сказать, надо оценить, но думаю, что получится быстрее 2022 года", — сказал Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что "Новатэк" планирует использовать порты в Норвегии для перегрузки СПГ. "Норвежскую территорию в среднесрочном режиме будем использовать для перегрузки борт-о-борт, не для перевалки как таковой. В зимний период перевалка будет оттуда", — сказал Михельсон.

"Новатэк" планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области. Объем перевалки может составить 20 миллионов тонн в год. "Новатэк" также планирует организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год с возможным увеличением до 40 миллионов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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