Названы страны, которым грозит валютный кризис

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Семь развивающихся стран могут столкнуться с валютным кризисом, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование японской компании Nomura Holdings.

Под угрозой находятся экономики Украины, Турции, Египта, Аргентины, ЮАР, Пакистана и Шри-Ланки.

Аналитики также перечислили восемь стран, для которых риск кризиса минимален: это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины, Россия и Таиланд.

Расчеты Nomura Holdings строятся на модели под названием "Дамокл", которая учитывает такие факторы, как объем валютных резервов, уровень долга, процентную ставку и импортное покрытие. С ее помощью удалось предсказать две трети валютных кризисов в развивающихся странах с 1996 года, отмечает Bloomberg.

"Достигнутые результаты обнадеживают, однако, учитывая неустранимые ограничения любой подобной модели, было бы неразумно делать какие-либо громкие заявления", — отмечают аналитики.