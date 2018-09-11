Инвестиционные проекты "Золота Камчатки" войдут в ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. АО "Золото Камчатки" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписало два стратегических документа о вхождении инвестиционных проектов в ТОР (территории опережающего социально-экономического развития), передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Ожидается, что общая сумма инвестиций в оба проекта составит более 6 миллиардов рублей.

В частности, было подписано соглашение о намерениях в отношении реализации инвестиционного проекта "Строительство подземного рудника и модернизация ГОК на базе месторождения Аметистовое" на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Его стоимость оценивается примерно в 4 миллиарда рублей.

Кроме того, было подписано соглашение о намерениях в отношении реализации инвестиционного проекта "Создание горно-обогатительного комбината на базе месторождений АО "Камчатское золото" на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Стоимость — порядка двух миллиардов рублей.

Свои подписи под документом поставили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов и директор по взаимодействию с государственными органами АО "Золото Камчатки" Юрий Гаращенко.

Реализация намеченных планов позволит флагману золотодобычи Камчатки активизировать добычу драгметалла в регионе и поддержать работу по диверсификации экономики региона, отметили в компании.

Другие новости региона читайте здесь >>