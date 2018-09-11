"Аэрофлот" намерен довести беспростойный налет новых SSJ100 до 75%

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" намерен довести беспростойный налет новых самолетов Sukhoi Superjet 100 до 75%, развивает программу послепродажного обслуживания с производителем воздушного судна — "Гражданскими самолетами Сухого" (ГСС), сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

Ранее на этой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Аэрофлот" в рамках ВЭФ подписали соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. Соглашение предполагает поставку воздушных судов в период с 2019 по 2026 годы. В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 49 машин этого типа, ожидает 50-ый SSJ100.

"Программа предусматривает взаимные обязательства. Мы, допустим, будем создавать свои приемочные комиссии в Комсомольске-на-Амуре на каждой стадии подготовки SSJ100, мы будем строить линейные станции там, где машины будут летать, чтобы у них была техподдержка. ГСС берет на себя повышенные обязательства по обеспечению не только запчастями, но и послепродажного обслуживания самолетов, поэтому у нас есть все обязательства, которые мы регулярно сверяем, уже было первое совещание после того, как мы подписали, где мы смотрим, кому что удалось, какие есть проблемы, мы действуем как партнеры", — заявил Савельев журналистам в кулуарах ВЭФ.

Савельев добавил, что авиакомпания также берет на себя обязательства по доведению беспростойного налета этих судов до 75%."Это довольно существенно, и у нас будет большая эффективность. Именно с этим и связана покупка новых машин, потому что это другая модификация — они уже с винглетами, прошла довольно глубокая модернизация машины, и мы очень надеемся, что в этом самолете будут учтены все те замечания, которые были сделаны в процессе эксплуатации предыдущих машин", — подчеркнул он.

Глава "Аэрофлота" отметил, что показатель в 75% беспростойного налета на SSJ100 должен быть достигнут в течение одного-двух лет. "По использованным самолетам у нас тоже есть договоренность с ГСС, они в течение следующего года параллельно с поставкой начнут замену тех машин, которые мы эксплуатируем, на новые", — добавил Савельев.