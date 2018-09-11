Московский кредитный банк поможет Республике Саха улучшить бизнес-климат

14:3611.09.2018
(обновлено: 14:50 11.09.2018)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Московский кредитный банк (МКБ) в рамках ВЭФ подписал меморандум о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия) для стимулирования роста инвестиционной привлекательности республики и развития ее инфраструктуры, сообщили в кредитной организации.
"Предметом меморандума является взаимодействие сторон, направленное на обеспечение эффективных и надежных условий для роста инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия), укрепление ее промышленного потенциала, развитие инфраструктуры, а также решение приоритетных задач социально-экономического развития республики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства", — сказано в сообщении.
Меморандум подписан исполняющим обязанности председателя правительства республики Владимиром Солодовым и зампредом правления банка Александром Казначеевым.
Казначеев отметил, что МКБ заинтересован в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с Республикой Саха. "Банк намерен поддерживать Якутию в дальнейшем развитии по приоритетным направлениям. Соглашение предусматривает совместную работу банка и администрации в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии инфраструктуры и промышленности", — указал Казначеев.
В программу ВЭФ вошли темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, оценке потенциала Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности.
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