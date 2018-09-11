Московский кредитный банк поможет Республике Саха улучшить бизнес-климат

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Московский кредитный банк (МКБ) в рамках ВЭФ подписал меморандум о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия) для стимулирования роста инвестиционной привлекательности республики и развития ее инфраструктуры, сообщили в кредитной организации.

"Предметом меморандума является взаимодействие сторон, направленное на обеспечение эффективных и надежных условий для роста инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия), укрепление ее промышленного потенциала, развитие инфраструктуры, а также решение приоритетных задач социально-экономического развития республики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства", — сказано в сообщении.

Меморандум подписан исполняющим обязанности председателя правительства республики Владимиром Солодовым и зампредом правления банка Александром Казначеевым.

Казначеев отметил, что МКБ заинтересован в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с Республикой Саха. "Банк намерен поддерживать Якутию в дальнейшем развитии по приоритетным направлениям. Соглашение предусматривает совместную работу банка и администрации в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии инфраструктуры и промышленности", — указал Казначеев.

МКБ в июле победил в конкурсе на приобретение части имущества и обязательств банка "Советский", у которого ЦБ 3 июля отозвал лицензию. В связи с этим банк открыл 28 новых офисов и распространил свое присутствие на 16 регионов России, включая Санкт-Петербург, Воронеж, Архангельск, Мурманск, Калининград. Первый зампред банка Михаил Полунин на прошлой неделе в интервью РИА Новости сообщил, что МКБ после оценки эффективности работы в новых регионах офисов, полученных от банка "Советский", примет решение о дальнейшем развитии, в том числе открытии флагманских и дополнительных точек присутствия.

МКБ, по данным РИА Рейтинг, на 1 августа занимал седьмое место в банковской системе РФ с активами в 1,959 триллиона рублей. Банк работает с 1992 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам и частным лицам.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.