Директор дальневосточного фонда развития высоких технологий Руслан Саркисов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на площадке IV Восточного экономического форума

Директор дальневосточного фонда развития высоких технологий Руслан Саркисов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на площадке IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Дальневосточный фонд развития высоких технологий подпишет на Восточном экономическом форуме соглашения по поддержке первых четырех проектов, сообщил генеральный директор фонда Руслан Саркисов РИА Новости в рамках ВЭФ.

Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий создан при участии "Роснано", Российской венчурной компании и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона по поручению президента РФ Владимира Путина.

"На форуме у нас запланировано подписание по четырем проектам. Один проект в сфере альтернативной энергетики – это водородно-воздушный топливный элемент для беспилотных аппаратов, другой проект – разработка IT-платформы в области промышленной безопасности. Еще два проекта – это компании из тех 100, которые мы отсмотрели, они на более ранней стадии. Одна из них связана с технологиями промышленной виртуальной реальности, а другая компания – разработчик системы автономного энергоснабжения, которая позволяет преобразовывать транспортируемый газ магистрального газопровода в электрическую и тепловую энергию", — сказал Саркисов.

"Общий объем инвестиций в эти четыре компании составит порядка 350 миллионов рублей. Он (объем инвестирования. – Прим. ред.) будет уточняться на стадии проведения экспертизы, то есть от 50 до 100 миллионов рублей в каждый проект", — пояснил Саркисов.

По его словам, два проекта планируется профинансировать уже в конце этого года — в первом квартале следующего года, и с момента финансирования, согласно обязательствам, начнется деятельность компаний на Дальнем Востоке. Первые проекты будут реализованы в Приморье и Хабаровском крае.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.