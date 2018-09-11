ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Дальневосточный фонд развития высоких технологий подпишет на Восточном экономическом форуме соглашения по поддержке первых четырех проектов, сообщил генеральный директор фонда Руслан Саркисов РИА Новости в рамках ВЭФ.
Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий создан при участии "Роснано", Российской венчурной компании и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона по поручению президента РФ Владимира Путина.
"На форуме у нас запланировано подписание по четырем проектам. Один проект в сфере альтернативной энергетики – это водородно-воздушный топливный элемент для беспилотных аппаратов, другой проект – разработка IT-платформы в области промышленной безопасности. Еще два проекта – это компании из тех 100, которые мы отсмотрели, они на более ранней стадии. Одна из них связана с технологиями промышленной виртуальной реальности, а другая компания – разработчик системы автономного энергоснабжения, которая позволяет преобразовывать транспортируемый газ магистрального газопровода в электрическую и тепловую энергию", — сказал Саркисов.
"Общий объем инвестиций в эти четыре компании составит порядка 350 миллионов рублей. Он (объем инвестирования. – Прим. ред.) будет уточняться на стадии проведения экспертизы, то есть от 50 до 100 миллионов рублей в каждый проект", — пояснил Саркисов.
По его словам, два проекта планируется профинансировать уже в конце этого года — в первом квартале следующего года, и с момента финансирования, согласно обязательствам, начнется деятельность компаний на Дальнем Востоке. Первые проекты будут реализованы в Приморье и Хабаровском крае.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.