"Газпром нефть" поможет Приморью в импортозамещении смазочных материалов

Газпром нефть и администрация Приморского края заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей

Газпром нефть и администрация Приморского края заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" и администрация Приморского края заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о содействии в импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей, сообщает пресс-служба компании.

Подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Соглашение предусматривает расширение поставок масел под брендами "Газпромнефть" и G-Energy для городских и муниципальных предприятий ЖКХ и ТЭК, промышленного и транспортного комплексов региона. Смазочные материалы производства "Газпром нефти", соответствующие требованиям крупнейших мировых производителей техники, призваны заменить дорогостоящие импортные аналоги. Специалисты оператора бизнеса масел "Газпром нефти" — предприятия "Газпромнефть-смазочные материалы" — окажут комплексную инженерно-техническую и сервисную поддержку профильным организациям региона, отмечается в сообщении.

"Приморский край — ворота России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. От бесперебойного снабжения транспортных предприятий высокотехнологичными смазочными материалами зависит не только надежность пассажирского и грузового сообщений, но и общее развитие экономики и промышленного потенциала Приморского края. Конкурентные преимущества "Газпром нефти" — современные производственные мощности и развитая логистическая сеть — позволяют обеспечивать потребности партнеров и клиентов в качественной продукции, не уступающей более дорогим иностранным аналогам", — приводятся в пресс-релизе слова Дюкова.

В "Газпром нефти" напомнили, что в феврале 2018 года компания и Приморский край заключили соглашение об обеспечении региона высокотехнологичными битумами и битумопроизводными продуктами "Газпром нефти" для строительства и реконструкции автодорог и объектов ЖКХ.