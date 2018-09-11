"Газпрому" осталось сварить 40 километров газопровода "Сила Сибири"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Газпрому" осталось сварить 40 километров труб линейной части газопровода "Сила Сибири", сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

"Нам осталось сварить 40 километров", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

На прошлой неделе, 5 сентября, "Газпром" сообщал, что сварено и уложено 2,01 тысячи километров труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 93% его протяженности.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.