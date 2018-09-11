Президент РФ Владимир Путин беседует с рабочими во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края

Президент РФ Владимир Путин беседует с рабочими во время посещения Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса "Афрамакс" в Приморье на судостроительном комплексе "Звезда", передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии также принял участие Игорь Сечин, глава компании "Роснефть", которая является одним из инвесторов строительства завода.

Судно, которое получило название "Санкт-Петербург", является одним из десяти танкеров такого класса, находящихся в портфеле заказов "Звезды".

Всего на сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи 26 судов, в их числе четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, десять танкеров класса "Афрамакс", десять арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысячи тонн и мелкосидящий ледокол.

В 2017 году состоялось подписание пакетного соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса "Афрамакс". Суда строятся на судостроительном комплексе "Звезда" и будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года. Технологическими партнерами выступят компании Южной Кореи, в частности Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет "Роснефтефлот".

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда". Хотя производство пока находится в процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию.

Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тысячи тонн, газовозы емкостью до 250 тысячи кубометров, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тысячи тонн, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.