Инвесторы вложат более 400 миллиардов рублей в проекты на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Подписание пяти инвестиционных соглашений с общим объемом вложений более 400 миллиардов рублей прошло в присутствии вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главы Минвостокразвития Александра Козлова на полях Восточного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

Первым подписано соглашение по освоению месторождений Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе между компанией "ГДК Баимская", региональным правительством и министерством РФ по развитию Дальнего Востока. Объем инвестиций в проект составит 360 миллиардов рублей, будет создано более 3,5 тысяч рабочих мест.

Ряд соглашений заключен между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), властями Приморья и компаниями, которые инвестируют в создание предприятий в крае. В приморских территориях опережающего развития "Надеждинская" и "Михайловский" "Арника-Холдинг" и южнокорейская компания LS Networks создадут агробиоэкономический кластер. Объем инвестиций в проект составит 18,7 миллиарда рублей, будет создано более 500 рабочих мест. В ТОР "Михайловский" компания "Дамате" построит птицеводческий комплекс, который будет производить в год 22,5 тысячи тонн мяса индейки. Объем инвестиций в проект — 12,2 миллиарда рублей, планируется создание 450 рабочих мест.

Кроме того, АПИ и японская компания Tokyo Rope заключили соглашение о строительстве в Приморском крае завода по производству инновационных витых сердечников для кабелей ЛЭП по запатентованной технологи компании. Объем инвестиций в проект составит 7,8 миллиарда рублей. Будет создано 80 рабочих мест.

Еще одно соглашение между АПИ, властями Приморья и корейской компанией Lotte International предполагает строительство животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода. Объем инвестиций в проект составит 1,9 миллиарда рублей, будет создано 118 рабочих мест.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.