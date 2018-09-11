Туроператоры сдерживают удорожание отдыха за рубежом из-за ослабления рубля

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Снижение курса рубля приводит к неизбежному подорожанию отдыха для россиян за рубежом, однако туроператоры стараются сдерживать рост стоимости туров в ущерб своей прибыли, заявил РИА Новости руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.

Рубль за август ослабел на 7,5% против доллара и на 6,7% против евро, завершив месяц на отметках 67,55 рубля за доллар и 78,37 рубля за евро. В сентябре ослабление российской валюты продолжилось, и в понедельник, 10 сентября, доллар и евро впервые с марта 2016 года поднялись выше 70 рублей и 81 рубля соответственно.

Сафонов отметил, что нельзя однозначно оценить, на сколько колебания российской валюты влияют на туристическую отрасль.

"Если мы говорим о выездном туризме, когда наши граждане выезжают за рубеж, то в этом случае турпакет номинирован в иностранной валюте, также существует тесная привязка авиационных билетов к иностранной валюте. Мы вынуждены констатировать, что этот сегмент отрасли напрямую связан с валютными изменениями, которые происходят", — сказал глава Ростуризма.

Однако, по его словам, хотя связь с валютным курсом тут и прямая, но его изменение не полностью транслируется в стоимость туров.

"Кроме того, с ростом курса иностранных валют доходность туристического бизнеса сокращается, так как туроператоры пытаются удержать стоимость продукта на разумном уровне, сокращая свою прибыль. При этом остаются те расходы, которые объективно должны быть покрыты, и они сразу приводят к удорожанию турпродукта", — пояснил собеседник агентства.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.