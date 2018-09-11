Губернатор Колымы посоветовал инвесторам майнить руду

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Иностранные инвесторы предлагают заниматься майнингом криптовалют на Колыме из-за дешевой электроэнергии, но регион больше заинтересован в участии бизнеса в крупных проектах по добыче золота, угля и железа, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ врио губернатора Колымы Сергей Носов.

"У нас есть иностранные инвесторы — работают по добыче золота в отдаленном районе. Но иностранные инвесторы здесь ищут несколько направлений — полезные ископаемые, есть много экзотических предложений: майнинг-ферму криптовалют, потому что у нас избыток электроэнергии… это небольшое количество рабочих мест", — сказал Носов.

"А вот майнинг — добыча полезных ископаемых — для нас это важно, интересно, нам интересны крупные проекты не только в золото, но и в железо, уголь, цветные металлы. Здесь мы готовы к сотрудничеству со всеми", — добавил он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.