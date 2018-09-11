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Экономика

Во Владивостоке открывается четвертый Восточный экономический форум

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Восточный экономический форум-2018 (216)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБаннер ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018Баннер ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Четвертый Восточный экономический форум, в рамках которого планируется встреча лидеров ряда стран и обсуждение новой геополитики и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открывается во вторник во Владивостоке.

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия и Япония на ВЭФ обменялись пакетом документов

ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Офшоры, энергетика и космос

У деловой программы ВЭФ-2018 будет четыре основных направления: "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги", "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока", "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" и "Создание условий для жизни людей". На форуме состоятся семь страновых бизнес-диалогов: "Россия — Китай", "Россия — Индия", "Россия — Республика Корея", "Россия — Япония", "Россия — АСЕАН", "Россия — Ближний Восток" и "Россия — Европа".

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Владивостоке. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин на ВЭФ запустил производство на агрокомплексе "Русагро" в Приморье
Участники форума обсудят развитие трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, цифровую экономику и развитие высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке, освоение космоса, Арктики и ресурсов Мирового океана, трансграничную торговлю и создание офшора в ДФО, развитие портов и аквакультуры. Впервые в рамках деловой программы ВЭФ пройдут спортивные панели, где участники обсудят подготовку к Олимпийским играм в Азии.

Также одной из ключевых тем ВЭФ станет энергетика – ей будут посвящены несколько панельных сессий, в которых примут участие представители властей и компаний — лидеров отрасли из РФ и стран АТР. Кроме того, участники обсудят внедрение цифровых технологий на международных транспортных коридорах, экологические проекты в АТР, развитие Шелкового пути и туризма на Дальнем Востоке, а также инвестиции в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Участники форума и иностранные гости

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Лидеры России" расскажут на ВЭФ, как подняться на социальном лифте
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 11-12 сентября впервые примет участие в работе ВЭФ. Делегацию Южной Кореи на ВЭФ возглавит премьер-министр этой страны Ли Нак Ён. Ожидается, что он, в частности, обсудит с Путиным пути построения мира на Корейском полуострове. В этом году в мероприятиях форума примет участие представительная японская делегация, в составе которой ожидается около 400 человек. Планируется, что ее возглавит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также ожидается участие представителей КНДР. Как сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, приедут семь членов делегации во главе с министром внешнеэкономических связей. По ее словам, лидер КНДР Ким Чен Ын из-за занятости не сможет принять участие в ВЭФ. Делегацию Монголии на форуме возглавит президент этой страны Халтмаагийн Баттулга. В ВЭФ примут участие около 80 официальных лиц и представителей бизнеса Монголии.

Строительство домов в городе Циолковский Амурской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт ВЭФ: на Дальнем Востоке тормозится создание инфраструктуры ТОР
В числе других иностранных гостей — министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху, который возглавит делегацию этой страны на форуме, министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбатар, президент Корейского института международной экономической политики Ли Чже Йон, председатель Туристической палаты КНР Ван Пин, а также представители китайского бизнеса. Кроме того, в ВЭФ примет участие делегация студентов из ведущих вузов США.

Ожидается, что 12 сентября Путин, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ, Халтмагийн Баттулга и Ли Нак Ён примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.

Гигантская икринка и экотропа

Более 600 волонтеров поучаствуют в проведении ВЭФа в Приморье
© РИА Новости / Алексей Даничев
Более 600 волонтеров поучаствуют в проведении ВЭФа в Приморье
Традиционно на ВЭФ откроется выставка "Улица Дальнего Востока", где регионы покажут свой экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности, а также накормят гостей местными блюдами. Каждый год оформление зон регионов меняется. В этот раз павильон Приамурья представлен в виде современного технологичного data-центра, Чукотки – в виде большого "ледяного" куба, Камчатки – в виде огромных икринок, а Хабаровского края — в виде самолета.

Акцент выставки будет сделан на сохранении уникальной экологии Дальнего Востока. Экотропа, повторяющая контур Дальневосточного федерального округа, познакомит гостей с природой каждого региона: уникальные места покажут в панорамном 3-D кинотеатре. С 11 по 13 сентября "Улица Дальнего Востока" будет работать для участников и гостей ВЭФ, а 15 и 16 сентября — для всех желающих.

"Царская невеста" и сокровища Кремля

Посетитель на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Японский посол рассказал о подготовке Токио к ВЭФ
В рамках культурной программы ВЭФ состоится дальневосточная премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста" — это будет первая масштабная постановка, подготовленная специально для Приморской сцены Мариинского театра. Также состоятся выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, балет-феерия Петра Чайковского "Спящая красавица" и гала-концерты при участии азиатских солистов.

В рамках культурной программы ВЭФ-2018 впервые состоится интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?", в которой примут участие гости форума. Также откроется выставка "Карта России. Вехи истории" из собрания Музеев Московского Кремля – гостям покажут более 80 предметов, многие из них — впервые вне стен Московского Кремля.

Го, сумо и парусники

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Чиновники из КНДР впервые выступят на ВЭФ в рамках деловой программы
Центральным спортивным событием ВЭФ-2018 станет второй Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Путина и Абэ, который пройдет 12 сентября. В рамках спортивной программы ВЭФ 11 сентября пройдет международный товарищеский матч по футболу между клубами "Луч-Энергия" из Владивостока и китайским "Яньбянь Фудэ".

На "Улице Дальнего Востока" 11-13 сентября состоится первый Кубок министерства экономического развития РФ по го — интеллектуальной игре, популярной в Китае, Корее и Японии. Кроме того, на форуме пройдут гала-матчи среди участников ВЭФ по футболу, хоккею и баскетболу, международный турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, матчевая встреча по сумо "Россия-Япония".

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Глава Приамурья хочет обсудить с Китаем на ВЭФ упрощение визового режима
В этом году в спортивную программу ВЭФ включены сразу три регаты. Традиционные для форума соревнования яхт в классе Platu 25 на Кубок фонда Росконгресс пройдут 11-13 сентября в бухте Аякс. К началу форума во Владивосток из китайского города Циндао прибыли участники международной регаты "Дальневосточный кубок-2018" — Far East Cup 2018, которая стартует 1 сентября. Участники этой регаты — крейсерские яхты из Германии, Китая, Бразилии, Австралии, Франции, Японии, Кореи и России — проведут три гонки на акваториях Уссурийского и Амурского заливов.

Кроме этого, с 9 по 14 сентября во Владивостоке проходит регата с участием шести больших учебных парусных судов — "Надежда" и "Паллада" из России, Kaiwo Maru и Ami из Японии, Koreana из Южной Кореи и Bima Suci из Индонезии. К ним присоединились около 15 крейсерских яхт класса С и D из КНР, ЮАР и России.

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