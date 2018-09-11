Во Владивостоке открывается четвертый Восточный экономический форум

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Четвертый Восточный экономический форум, в рамках которого планируется встреча лидеров ряда стран и обсуждение новой геополитики и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открывается во вторник во Владивостоке.
ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Офшоры, энергетика и космос
У деловой программы ВЭФ-2018 будет четыре основных направления: "Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги", "Отраслевые приоритеты Дальнего Востока", "Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества" и "Создание условий для жизни людей". На форуме состоятся семь страновых бизнес-диалогов: "Россия — Китай", "Россия — Индия", "Россия — Республика Корея", "Россия — Япония", "Россия — АСЕАН", "Россия — Ближний Восток" и "Россия — Европа".
Также одной из ключевых тем ВЭФ станет энергетика – ей будут посвящены несколько панельных сессий, в которых примут участие представители властей и компаний — лидеров отрасли из РФ и стран АТР. Кроме того, участники обсудят внедрение цифровых технологий на международных транспортных коридорах, экологические проекты в АТР, развитие Шелкового пути и туризма на Дальнем Востоке, а также инвестиции в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Участники форума и иностранные гости
Также ожидается участие представителей КНДР. Как сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, приедут семь членов делегации во главе с министром внешнеэкономических связей. По ее словам, лидер КНДР Ким Чен Ын из-за занятости не сможет принять участие в ВЭФ. Делегацию Монголии на форуме возглавит президент этой страны Халтмаагийн Баттулга. В ВЭФ примут участие около 80 официальных лиц и представителей бизнеса Монголии.
Ожидается, что 12 сентября Путин, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ, Халтмагийн Баттулга и Ли Нак Ён примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
Гигантская икринка и экотропа
Акцент выставки будет сделан на сохранении уникальной экологии Дальнего Востока. Экотропа, повторяющая контур Дальневосточного федерального округа, познакомит гостей с природой каждого региона: уникальные места покажут в панорамном 3-D кинотеатре. С 11 по 13 сентября "Улица Дальнего Востока" будет работать для участников и гостей ВЭФ, а 15 и 16 сентября — для всех желающих.
"Царская невеста" и сокровища Кремля
В рамках культурной программы ВЭФ-2018 впервые состоится интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?", в которой примут участие гости форума. Также откроется выставка "Карта России. Вехи истории" из собрания Музеев Московского Кремля – гостям покажут более 80 предметов, многие из них — впервые вне стен Московского Кремля.
Го, сумо и парусники
На "Улице Дальнего Востока" 11-13 сентября состоится первый Кубок министерства экономического развития РФ по го — интеллектуальной игре, популярной в Китае, Корее и Японии. Кроме того, на форуме пройдут гала-матчи среди участников ВЭФ по футболу, хоккею и баскетболу, международный турнир по мас-рестлингу среди стран АТР, матчевая встреча по сумо "Россия-Япония".
Кроме этого, с 9 по 14 сентября во Владивостоке проходит регата с участием шести больших учебных парусных судов — "Надежда" и "Паллада" из России, Kaiwo Maru и Ami из Японии, Koreana из Южной Кореи и Bima Suci из Индонезии. К ним присоединились около 15 крейсерских яхт класса С и D из КНР, ЮАР и России.