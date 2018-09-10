Глава РФПИ объявил о закрытии сделки с "Р-Фарм"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил о закрытии сделки с фармацевтической компанией "Р-Фарм" и анонсировал несколько новых сделок.

"Сегодня мы финализировали и объявляем о закрытии сделок с компанией "Р-Фарм", это инвестиция в фармацевтическую отрасль, а также ряд инвестиций с японскими инвесторами", — сказал он журналистам в преддверии Восточного экономического форума.

Также Дмитриев анонсировал несколько других сделок. "В ближайшее время мы объявим о совместном плане с JBIC по развитию портовой инфраструктуры Дальнего Востока с фокусом на Северный широтный ход и соответственно инвестиции в портовую инфраструктуру, а также инвестиции в компанию "Транснефть-телеком". Это телеком-оператор компании "Транснефть", который позволить ускорить цифровое сообщение с Японией и Европой через Россию", — сказал он.

РФПИ и JBIC в конце прошлого года объявили о создании Российско-японского инвестфонда с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов для финансирования совместных инвестиционных проектов двух стран в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и других.

Дмитриев говорил, что первой инвестицией совместного инвестфонда станет покупка доли в компании "Р-Фарм", основным владельцем которой является глава "Деловой России" Алексей Репик. Тогда он отмечал, что РФПИ вложит десятки миллионов долларов в эту сделку. "Р-Фарм" — российская фармацевтическая компания, имеющая более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.