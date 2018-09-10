МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Холдинг "Швабе" поставит МГМУ им. Сеченова медоборудование для обучения студентов, это предусматривает соответствующее соглашение, подписанное в рамках проходящего в Геленджике ежегодного форума БИОТЕХМЕД, сообщает пресс-служба входящего в госкорпорацию Ростех холдинга.

"Реализация программы импортозамещения дает результаты: доля отечественной медицинской техники в российских учреждениях здравоохранения постоянно увеличивается. В оснащении специализированных государственных клиник она достигает 60% и более. Однако мало создать и поставить оборудование. Для успешного внедрения необходимы квалифицированные кадры, хорошо знакомые с этой техникой. Подписанное сегодня соглашение призвано решить данную проблему. Сотрудничество с вузами позволит готовить поколения медиков, которые смогут со студенческой скамьи изучать российское оборудование и работать на нем. Без этого программа импортозамещения была бы неполной", — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, слова которого цитирует пресс-служба Ростеха.

По условиям соглашения, Ростех окажет поддержку разработкам студентов Сеченовского университета. Лучшие инновационные продукты, созданные ими для медицины и электронного здравоохранения, будут отбираться Ростехом для серийного производства.

По словам заместителя генерального директора холдинга Ивана Ожгихина, идея применения высоких технологий и продуктов на их основе в практике подготовки нового поколения врачей полностью отвечает уровню университета, где уже не первый год работают инновационные программы образования. "Совместная работа откроет для студентов возможность реализовать собственные идеи, создаст условия для выхода на рынок результатов новых, важных для отрасли исследований. Для этой цели холдинг готов предоставить последние разработки из медицинского сегмента, созданные инженерами "Швабе", — отметил Ожгихин.