РФПИ и партнеры согласовали проект завода в Хабаровском крае

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотип ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания JBICIG Partners (JBICIG, дочерняя компания Japan Bank for International Cooperation (JBIC)) как часть Российско-японского инвестиционного фонда, согласовали совместный проект строительства завода по производству топливных гранул в городе Амурск (Хабаровский край) в партнерстве с дальневосточной RFP Group и японской Prospect Co, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано в понедельник в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума.

Общий объем инвестиций в проект составит 200 миллионов долларов. Проект предполагает строительство завода по выпуску топливных гранул (древесных пеллетов) общей мощностью 135 тысяч тонн в год. Запуск производства запланирован на 2019 год.

"Стороны предполагают дальнейшее увеличение производства и строительство дополнительных заводов мощностью около 500 тысяч в год. Значительная часть продукции будет экспортироваться в Японию, и в том числе уже подписаны несколько соглашений с потенциалами покупателями конечного продукта. Также ведутся переговоры о привлечении проектного финансирования от ведущих японских банков.

"В России заготавливается и перерабатывается большое количество древесины, в результате чего формируется значительный объем отходов лесной промышленности. Совместный проект РФПИ и партнеров по использованию отходов для производства пеллет – это не только привлекательная доходность и возможность экспортных поставок. Проект также имеет важную экологическую составляющую, поскольку древесные пеллеты обладают целым рядом преимуществ в сравнении с традиционными видами топлива", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.