Путин: Россия хочет сотрудничать с Японией, основываясь на взаимоуважении

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Москва настроена развивать сотрудничество с Токио на основе принципов добрососедства и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Настроены развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства взаимного уважения и учета интересов", — сказал Путин.

Он отметил, что между Россией и Японией налажен конструктивный политический диалог.

Российский лидер напомнил, что в 2018 году уже была встреча с японским премьером, и каждый раз в поездках его сопровождала делегация с участием ведущих японских предпринимателей.

"Благодарен японским партнерам за высокий интерес к развитию обоюдовыгодного сотрудничества, за стремление расширять многоплановые контакты в экономике, политике, гуманитарной сфере", — добавил Путин.