ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Москва настроена развивать сотрудничество с Токио на основе принципов добрососедства и учета интересов друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Настроены развивать российско-японское взаимодействие на основе принципов добрососедства взаимного уважения и учета интересов", — сказал Путин.
Он отметил, что между Россией и Японией налажен конструктивный политический диалог.
Российский лидер напомнил, что в 2018 году уже была встреча с японским премьером, и каждый раз в поездках его сопровождала делегация с участием ведущих японских предпринимателей.
"Благодарен японским партнерам за высокий интерес к развитию обоюдовыгодного сотрудничества, за стремление расширять многоплановые контакты в экономике, политике, гуманитарной сфере", — добавил Путин.