Аксаков предлагает запретить снятие наличных с безымянных карт

МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. Комитет Госдумы по финрынку предлагает запретить снятие наличных с неперсонифицированных карт, такая мера поможет развивать безналичные платежи и бороться с мошенничеством, считает председатель комитета Анатолий Аксаков.

"Если говорить о поддержке безналичных платежей, мы внесем ограничение, в соответствии с которым нельзя будет снимать наличные деньги с неперсонифицированных платежных карт. Сейчас можно снимать до 15 тысяч рублей без всяких проблем, мы хотим это запретить для тех карт, которые не идентифицируют владельца", — сказал он на пресс-конференции по планам работы комитета в осеннюю сессию 2018 года.

Он добавил, что такая мера позволит в том числе бороться с мошенничеством, связанным с использованием предоплаченных карт.