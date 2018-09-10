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Экономика

Во Владивостоке Путин и Абэ запустили конвейер на заводе Mazda

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (185)
(обновлено: 14:50 10.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения двигателестроительного завода MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus в пригороде Владивостока. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ посетили российско-японский двигателестроительный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", где в их присутствии был запущен конвейер по производству двигателей для автомобилей Mazda.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Перед переговорами на высшем уровне лидеры посетили завод.

 

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (ООО "МСМР") — совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation и ПАО "Соллерс", создано в 2011 году во Владивостоке на принципах партнёрства 50/50. За пять лет — с 2012 по 2017 год — объём производства ООО "МСМР" составил 188 325 автомобилей. Вследствие успешного развития проекта по производству автомобилей и перспективности российского рынка для Mazda, площадка во Владивостоке также была рассмотрена для наладки производства двигателей. Таким образом, вторая фаза проекта включает модернизацию модельного ряда автомобилей Mazda и запуск производства двигателей Mazda семейства Sky Activ-G, в том числе их сборку и механообработку для последующей поставки на экспорт на заводы компании в Японии.

В связи с этим в сентябре 2016 года на полях второго Восточного форума ООО "МСМР" и Минпромторг РФ подписали специальный инвестиционный контракт. Согласно документу, компания приняла на себя обязательства создать новые мощности по производству 20 тысяч автомобильных двигателей семейства Sky Activ-G в год с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей, а также освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9 с созданием не менее 600 рабочих мест.

Путин встретил Абэ на заводе и представил ему членов российской делегации. Затем генеральный директор ПАО "Соллер" Вадим Швецов рассказал Путину и Абэ о заводе, о продукции, которая производится на нем. Лидеры также посмотрели видеопрезентацию о работе предприятия.

Затем президента РФ и премьер-министра Японии ознакомили с полным циклом производства двигателей для автомобилей Mazda, и с их разрешения Швецов дал старт запуску конвейера.

По словам гендира, всего в мире шесть заводов по производству Mazda, в том числе два в Японии и один в России.

"Мы у нас на заводе внедрили электронный кайдзен. У нас средний возраст работающих 23 года, все очень молодые, и самый любимый у них инструмент — это телефон", — сказал Швецов. В связи с этим был создан портал "цифровой кайдзен", где все работники могут обмениваться предложениями. По его словам, всего было подано более 6 тысяч предложений.

"В основном это потери, которые изыскивают рабочие. За счет увеличения производительности труда и сокращения трудоемкости мы сэкономили за счет молодых ребят 80 миллионов рублей", — рассказал гендиректор ПАО "Соллер".

Кроме того, он сообщил, что с компанией Mazda достигнута договоренность о создании специальной компетенции, в том числе на базе Дальневосточного федерального университета, которая позволит "создать полностью цифровое производство здесь в будущем".

В завершение Путин и Абэ оставили свои подписи на первом двигателе, который был произведен на заводе во Владивостоке.

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