Доллар и евро обновили максимумы с марта 2016 года

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Рубль перешел к снижению после трех часов стабилизации и попыток коррекции вверх. Американская и европейская валюты обновили максимумы последних двух с половиной лет.

Доллар и евро впервые с марта 2016 года превысили уровни 81 и 70 рублей соответственно и пытаются закрепиться на этих психологически значимых рубежах.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13:04 мск рос на 19 копеек — до 70,1 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 81,15 рубля, следует из данных Московской биржи.

Официальных данных на вторник пока нет.

Котировки нефти частично растеряли утренний рост и повышаются только на 0,6% — до 77,31 доллара за баррель Brent.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>