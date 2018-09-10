Доллар и евро обновили максимумы с марта 2016 года

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Рубль перешел к снижению после трех часов стабилизации и попыток коррекции вверх. Американская и европейская валюты обновили максимумы последних двух с половиной лет.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13:04 мск рос на 19 копеек — до 70,1 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 81,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Официальных данных на вторник пока нет.
Котировки нефти частично растеряли утренний рост и повышаются только на 0,6% — до 77,31 доллара за баррель Brent.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>